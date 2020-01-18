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Это – футбол, вот почему он прекрасен, – Менди оценил провальную концовку Манчестер Сити в игре против Кристал Пэлас

18 января 22:29 69 Читати українською
Это – футбол, вот почему он прекрасен, – Менди оценил провальную концовку Манчестер Сити в игре против Кристал Пэлас
Бенжамен Менди / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди поделился мыслями относительно ничьей в матче 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандиньо 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
90’ Фернандиньо

"Это – футбол, вот почему он прекрасен. После игры все были сердиты и расстроены. Я думаю, мы заслуживали большего. В первом тайме мы имели много моментов. Они хорошо защищались – мы знали, что они это умеют. Во второй половине мы вернулись и выигрывали 2:1, но в последнюю минуту они снова забили.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

Эмоции были бешеными. Чувства, атмосфера... мы верили, что сможем забить. В футболе вы должны быть сосредоточенными до конца. За одну-две секунды теряете концентрацию, и все может произойти. Мы пытались играть так, как Манчестер Сити привык. Только ничья, но нам нужно забыть игру и смотреть вперед", – приводит слова Менди Goal.

К слову, француз уже в третьем матче подряд выходит в основе Манчестер Сити, в то же время Александр Зинченко не попадает даже в заявку команды.

Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Кристал Пэлас Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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