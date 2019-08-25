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"Це – безглуздо": Клопп розкритикував трансферні правила в АПЛ

14:15 406 Читать на русском
"Це – безглуздо": Клопп розкритикував трансферні правила в АПЛ
Юрген Клопп / Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що клуби АПЛ перебувають у програшному становищі через норми трансферних правил.

"Мені все одно, коли закривається трансферне вікно, але воно повинне закриватися одночасно. В цьому була вся ідея. Були розмови, щоб закривати трансферне вікно до початку сезону. Це гарна ідея, але тільки в Англії її застосували. Це безглуздо.

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Може мені хто-небудь пояснити, в чому вигода для АПЛ? У нас дійсно немає проблем зі складом, але у інших команд їх ключові гравці все ще перебувають на ринку, і все може статися.

Ви хочете об'єднати команду і зосередитися на майбутньому, але цього не може бути, поки відкрите вікно. Не розумію, чому це рішення все ще не переглянуте. Це була гарна ідея, але вона не спрацювала", – цитує Клоппа The Telegraph.

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Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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