"Это – бессмысленно": Клопп раскритиковал трансферные правила в АПЛ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что клубы АПЛ находятся в проигрышном положении из-за норм трансферных правил.

"Мне все равно, когда закрывается трансферное окно, но оно должно закрываться одновременно. В этом была вся идея. Были разговоры, чтобы закрывать трансферное окно в начале сезона. Это хорошая идея, но только в Англии ее применили. Это бессмысленно.

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Может мне кто-нибудь объяснить, в чем выгода для АПЛ? У нас действительно нет проблем с составом, но у других команд их ключевые игроки все еще находятся на рынке, и все может произойти.

Вы хотите объединить команду и сосредоточиться на будущем, но этого не может быть, пока открытое окно. Не понимаю, почему это решение все еще не пересмотрено. Это была хорошая идея, но она не сработала", – цитирует Клоппа The Telegraph.

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