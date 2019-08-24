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Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ

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Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ
Ліверпуль – Арсенал: рахунок і огляд матчу АПЛ 24.08.2019

Ліверпуль без особливих проблем зламав опір Арсенала в поєдинку 3-го туру АПЛ (3:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал розпочався о 19:30 за київським часом. Обидві команди набрали по 6 очок – лише підопічні Юргена Клоппа та Унаї Емері здобули дві перемоги у двох стартових матчах чемпіонату Англії.

Цікаво, що саме матчі між Ліверпулем та Арсеналом є найрезультативнішими в історії Прем'єр-ліги – 155 голів у 54-х поєдинках. Звісно, мається на увазі саме протистояння в рамках АПЛ (з 1992 року). Зазначимо, що останні 2 матчі на Енфілді завершувалися розгромними перемогами Ліверпуля (4:0 та 5:1).

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Вже на 2-й хвилині мерсисайдці провели небезпечну атаку. Робертсон прострілив з лівого флангу, а Фірміно, який полюбляє забивати Арсеналу, трохи не дотягнувся до м'яча. Ліверпуль почав дуже активно, адже в дебютні хвилин 5 Арсенал навіть не міг вийти зі своєї половини поля. А от на 11-й хвилині "каноніри" могли забивати – Адріан незрозуміло для чого вийшов з воріт та вибив м'яч просто на Обамеянга, дальній удар якого по порожніх воротах був невлучним. Незрозуміла гра голкіпера Ліверпуля, який вже не вперше в сезоні помилився у відверто простій ситуації.

Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Після цього гості дещо вирівняли становище та почали загострювати ситуацію біля воріт підопічних Клоппа. Втім, забивати знову могли господарі – після помилки Себальйоса поблизу власного штрафного Мане пробив просто в руки Лєно. Арсенал відповів своїм шансом – Ніколя Пепе завдав удару з лінії штрафного, проте буквально дещицю не влучив. А за 3 хвилини новачок лондонців знову міг відкривати рахунок, не реалізувавши вихід віч-на-віч!

За такі промахи переважно карають. Це і зробив Ліверпуль на 41-й хвилині. Матіп виграв верхову боротьбу після подачі Александера-Арнольда з кутового та розстріляв ворота – 1:0. До кінця тайму могли забивати ще й Мане з Фірміно, але в першому епізоді врятував Лєно, а сенегалець не влучив у ворота. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою господарів. Ліверпуль володів перевагою та міг забивати більше, ніж один гол, але свої моменти були і в гостей.

Другий тайм розпочався жахливо для гостей – Давід Луїс сфолив проти Салаха, а сам єгиптянин впевнено реалізував пенальті. Арсенал міг відповісти, але Обамеянг забарився і не зміг завдати акцентованого удару. Розплата прийшла миттєво – на 59-й хвилині Салах зробив посміховисько з Давіда Луїса, ефектно обійшовши того на фланзі, увійшов у штрафний майданчик та більярдним ударом довів рахунок до розгромного. Блискуча гра лідера Ліверпуля!

Тут же міг забивати і Фірміно, але пробив у голкіпера. Гол Салаха відверто заспокоїв гру – Арсенал змирився з поразкою, а Ліверпуль, хоч і продовжував атакувати, проте робив це вже з куди меншим запалом. В одному з епізодів Салах міг записати до свого активу ще й асист – Сократіс виніс м'яч з-під ніг Мане.

Втім, на 85-й хвилині Арсенал все ж забив гол престижу. Торрейра після передачі Обамеянга розібрався із захисником та відправив м'яч у кут воріт.

3:1 – Арсенал зазнав першої поразки в чемпіонаті та посідає друге місце, набравши 6 очок. Ліверпуль продовжив переможну серію та став єдиною командою, яка йде без втрат – 9 балів та одноосібне лідерство в чемпіонаті.

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