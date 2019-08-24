Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ

Ліверпуль без особливих проблем зламав опір Арсенала в поєдинку 3-го туру АПЛ (3:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал розпочався о 19:30 за київським часом. Обидві команди набрали по 6 очок – лише підопічні Юргена Клоппа та Унаї Емері здобули дві перемоги у двох стартових матчах чемпіонату Англії.

Цікаво, що саме матчі між Ліверпулем та Арсеналом є найрезультативнішими в історії Прем'єр-ліги – 155 голів у 54-х поєдинках. Звісно, мається на увазі саме протистояння в рамках АПЛ (з 1992 року). Зазначимо, що останні 2 матчі на Енфілді завершувалися розгромними перемогами Ліверпуля (4:0 та 5:1).

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Вже на 2-й хвилині мерсисайдці провели небезпечну атаку. Робертсон прострілив з лівого флангу, а Фірміно, який полюбляє забивати Арсеналу, трохи не дотягнувся до м'яча. Ліверпуль почав дуже активно, адже в дебютні хвилин 5 Арсенал навіть не міг вийти зі своєї половини поля. А от на 11-й хвилині "каноніри" могли забивати – Адріан незрозуміло для чого вийшов з воріт та вибив м'яч просто на Обамеянга, дальній удар якого по порожніх воротах був невлучним. Незрозуміла гра голкіпера Ліверпуля, який вже не вперше в сезоні помилився у відверто простій ситуації.

Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Після цього гості дещо вирівняли становище та почали загострювати ситуацію біля воріт підопічних Клоппа. Втім, забивати знову могли господарі – після помилки Себальйоса поблизу власного штрафного Мане пробив просто в руки Лєно. Арсенал відповів своїм шансом – Ніколя Пепе завдав удару з лінії штрафного, проте буквально дещицю не влучив. А за 3 хвилини новачок лондонців знову міг відкривати рахунок, не реалізувавши вихід віч-на-віч!

За такі промахи переважно карають. Це і зробив Ліверпуль на 41-й хвилині. Матіп виграв верхову боротьбу після подачі Александера-Арнольда з кутового та розстріляв ворота – 1:0. До кінця тайму могли забивати ще й Мане з Фірміно, але в першому епізоді врятував Лєно, а сенегалець не влучив у ворота. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою господарів. Ліверпуль володів перевагою та міг забивати більше, ніж один гол, але свої моменти були і в гостей.

Другий тайм розпочався жахливо для гостей – Давід Луїс сфолив проти Салаха, а сам єгиптянин впевнено реалізував пенальті. Арсенал міг відповісти, але Обамеянг забарився і не зміг завдати акцентованого удару. Розплата прийшла миттєво – на 59-й хвилині Салах зробив посміховисько з Давіда Луїса, ефектно обійшовши того на фланзі, увійшов у штрафний майданчик та більярдним ударом довів рахунок до розгромного. Блискуча гра лідера Ліверпуля!

Тут же міг забивати і Фірміно, але пробив у голкіпера. Гол Салаха відверто заспокоїв гру – Арсенал змирився з поразкою, а Ліверпуль, хоч і продовжував атакувати, проте робив це вже з куди меншим запалом. В одному з епізодів Салах міг записати до свого активу ще й асист – Сократіс виніс м'яч з-під ніг Мане.

Втім, на 85-й хвилині Арсенал все ж забив гол престижу. Торрейра після передачі Обамеянга розібрався із захисником та відправив м'яч у кут воріт.

3:1 – Арсенал зазнав першої поразки в чемпіонаті та посідає друге місце, набравши 6 очок. Ліверпуль продовжив переможну серію та став єдиною командою, яка йде без втрат – 9 балів та одноосібне лідерство в чемпіонаті.