Голкіпер збірної України і португальської Бенфіки Анатолій Трубін зробив пропозицію своїй коханій Марині Галаган.

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Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, похизувавшись каблучкою. Також вона розповіла підписникам, що відповіла "так" на пропозицію Анатолія.

"Особливий момент. Люблю безмежно", – написав також Трубін у своєму Instagram.

Нагадаємо, пара перебуває у стосунках ще з 2018 року – Анатолій почав зустрічатися з Мариною, коли йому було 17 років.

До слова, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 43 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 42 голи (ще у 16 поєдинках відстояв "на нуль").

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