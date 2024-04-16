Трубін зробив пропозицію своїй коханій на березі океану – ніжне фото
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вирішив зав'язати з холостяцьким життям.
Голкіпер збірної України і португальської Бенфіки Анатолій Трубін зробив пропозицію своїй коханій Марині Галаган.
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Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, похизувавшись каблучкою. Також вона розповіла підписникам, що відповіла "так" на пропозицію Анатолія.
"Особливий момент. Люблю безмежно", – написав також Трубін у своєму Instagram.
Нагадаємо, пара перебуває у стосунках ще з 2018 року – Анатолій почав зустрічатися з Мариною, коли йому було 17 років.
До слова, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 43 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 42 голи (ще у 16 поєдинках відстояв "на нуль").
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