"Це найскладніша частина роботи тренера – робити вибір, навіть коли є багато хороших гравців. Це важливо для такого клубу, як Бенфіка, який ставить високі цілі.

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В останніх трьох матчах ми грали одним складом, у дуже складних протистояннях. У матчі з Морейренсе був час для інших гравців показати себе, і це був хороший сигнал для команди, для всього складу.

Запасні гравці показали, що можуть приносити результат, вони добре підготовлені фізично, технічно і мають гарну ментальність, це дуже добре для нас", – цитує Шмідта Mais Futebol.

Нагадаємо, Трубін опинився в запасі вперше з жовтня минулого року, коли він не потрапив до складу Бенфіки на поєдинок 3-го раунду Кубка Португалії з Лузітанією Лорозою (4:1). Відтоді українець 24 матчі поспіль опинявся в основі своєї команди.

Загалом у поточному сезоні Анатолій провів за Бенфіку 43 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 42 голи (ще у 16 поєдинках відстояв "на нуль").

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