Голкипер сборной Украины и португальской Бенфики Анатолий Трубин сделал предложение своей возлюбленной Марине Галаган.

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Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, похваставшись кольцом. Также она рассказала подписчикам, что ответила "да" на предложение Анатолия.

"Особый момент. Люблю безгранично", – написал также Трубин в своем Instagram.

Напомним, пара состоит в отношениях еще с 2018 года – Анатолий начал встречаться с Мариной, когда ему было 17 лет.

К слову, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 42 гола (еще в 16 поединках отстоял "на ноль").

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