"Чемпіонат без зимової перерви – це новий досвід. Рік без зупинки починаючи з зимових зборів та майже без літньої паузи.

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Чи відчуваю я виснаження? Ні! Чи є в мене мотивація? Звісно! Чи потрібен мені довший відпочинок? Це хороший урок для мене як фокусуватись на якості, а не на тривалості", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Анатолій перебрався у Бенфіку з Шахтаря влітку 2023 року за 10 млн євро. У поточному сезоні він застовбив за собою місце у воротах португальського клубу, пропустивши у 20 матчах у всіх турнірах 17 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль").

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