"Чемпионат без зимнего перерыва – это новый опыт. Год без остановки начиная с зимних сборов и почти без летней паузы.

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Чувствую ли я истощение? Нет! Есть ли у меня мотивация? Конечно! Нужен ли мне более длительный отдых? Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Анатолий перебрался в Бенфику из Шахтера летом 2023 года за 10 млн евро. В текущем сезоне он застолбил за собой место в воротах португальского клуба, пропустив в 20 матчах во всех турнирах 17 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль").

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