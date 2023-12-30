"У футболі все важливо. Важливо забивати голи, але також важливо добре захищатися. Захист – це один з моментів гри, у цьому ми повинні бути дуже хорошими. Перемагати в таких іграх, без пропущених голів, дуже важливо.

Шоу непробивного Трубіна у відеоогляді матчу Бенфіка – Фамалікан – 3:0

Фамалікан створював хороші моменти і нам була потрібна допомога нашого голкіпера. Трубін прогресує все більше і більше, у нього все складається дуже добре. Ми завжди можемо на нього розраховувати, коли нам це потрібно. Але, загалом, стабільність у захисті дуже важлива, оскільки це означає, що нам не потрібно забивати багато голів, щоб вигравати ігри", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Трубін став справжнім героєм матчу з Фамаліканом: за хиткого рахунку 1:0 Анатолій був змушений неодноразово рятувати свою команду від вірного гола і терпіти до 85-ї хвилини, коли його одноклубники спромоглись подвоїти перевагу.

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