Шахтар показав шпаргалку Трубіна, яка посприяла перемозі над Ренном
Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін скористався оригінальними підказками у серії післяматчевих пенальті проти Ренна (1:2, пен. 5:4).
Шахтарю і Ренну було недостатньо 210 хвилин у двох поєдинках, щоб визначити переможця. Все вирішила серія пенальті, у якій героєм став Трубін. Анатолій парирував 3 удари візаві.
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Після поєдинку Шахтар розкрив один із секретів голкіпера збірної України. Він скористався пляшкою з водою, на якій були підказки про те, куди найчастіше пробивають 3 гравці Ренна – Амін Гуїрі, Жеремі Доку та Біргер Мелінг. З ударами двох останніх Трубін впорався.
Продемонструвати свій рівень знову Трубін і Ко матимуть змогу вже в 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського Фейєнорда. Матчі заплановані на 9 та 16 березня.
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