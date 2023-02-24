Шахтарю і Ренну було недостатньо 210 хвилин у двох поєдинках, щоб визначити переможця. Все вирішила серія пенальті, у якій героєм став Трубін. Анатолій парирував 3 удари візаві.

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Після поєдинку Шахтар розкрив один із секретів голкіпера збірної України. Він скористався пляшкою з водою, на якій були підказки про те, куди найчастіше пробивають 3 гравці Ренна – Амін Гуїрі, Жеремі Доку та Біргер Мелінг. З ударами двох останніх Трубін впорався.

Маленький секрет У футболі не буває дрібниць.



Пляшка Анатолія Трубіна, що допомогла в переможній серії пенальті.#Shakhtar #UEL pic.twitter.com/zEo2WkatH8 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 24, 2023

Продемонструвати свій рівень знову Трубін і Ко матимуть змогу вже в 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського Фейєнорда. Матчі заплановані на 9 та 16 березня.

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