"Трубіну належить ще багато чому навчитися": Денисов назвав головний козир молодого голкіпера
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов виділив головну перевагу воротаря Шахтаря над іншими українськими голкіперами.
"Трубіна зараз всі хвалять. Головне, щоб Толік не "поплив" від великої кількості компліментів, тому що йому належить ще багато чому навчитися і набити багато шишок.
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Я точно впевнений, що Пятов нікуди не списаний. Я б взагалі не хотів так говорити ні про кого з футболістів. Пятов точно не заслужив, щоб про Трубіна говорили в контексті, що Андрію треба закінчувати. Думаю, Андрій ще зможе показати. Попереду і відбірковий цикл, і Євро. Помилки молоді допускають дуже серйозні.
Що зараз є у Трубіна для конкуренції в збірній? Це точно гра на виходах, у цьому він кращий за будь-кого з молодих конкурентів. Хоча я дуже високо оцінюю гру Бущана, класний матч був у Нещерета, а потім помилки. Це молодість. І у Трубіна вони будуть. Треба дивитися спокійно, без емоцій на ситуацію. Класно, що у нас ростуть такі хлопці", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".
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