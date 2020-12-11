"Трубіна зараз всі хвалять. Головне, щоб Толік не "поплив" від великої кількості компліментів, тому що йому належить ще багато чому навчитися і набити багато шишок.

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Я точно впевнений, що Пятов нікуди не списаний. Я б взагалі не хотів так говорити ні про кого з футболістів. Пятов точно не заслужив, щоб про Трубіна говорили в контексті, що Андрію треба закінчувати. Думаю, Андрій ще зможе показати. Попереду і відбірковий цикл, і Євро. Помилки молоді допускають дуже серйозні.

Що зараз є у Трубіна для конкуренції в збірній? Це точно гра на виходах, у цьому він кращий за будь-кого з молодих конкурентів. Хоча я дуже високо оцінюю гру Бущана, класний матч був у Нещерета, а потім помилки. Це молодість. І у Трубіна вони будуть. Треба дивитися спокійно, без емоцій на ситуацію. Класно, що у нас ростуть такі хлопці", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

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