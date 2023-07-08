Інтер та Анатолій Трубін між собою вирішили всі ключові питання для можливого переходу.

Сторони вже узгодили контракт на 5 років, за кожен з яких Трубін може отримати 1,8 млн євро, стверджує FCInterNews.

Трубін може отримати в Інтері суперскладного конкурента – фіналісти ЛЧ готують воротарську революцію

Наразі залишаються розбіжності в ціні. Шахтар просить за Трубіна 15 млн євро, а Інтер не хоче платити понад 10 млн. Ймовірно, міланці спробують переконати "гірників" додатковими бонусами або обіцяним відсотком з наступного продажу воротаря.

Якщо ж з Трубіним нічого не вийде, у фіналіста ЛЧ підготований широкий список альтернатив. Перша – Марко Карнесеккі, який належить Аталанті, а минулий сезон відіграв за Кремонезе в оренді. Щоправда, є фінансовий нюанс. Карнесеккі – італієць, тому Інтер не матиме податкових пільг, а Трубіну як іноземцю можуть списати половину податків на зарплату. Далі у списку "нерадзуррі" досвідчені Трапп та Навас, але їм треба давати значно більше грошей і прощатися з шансами на вигідний перепродаж.

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