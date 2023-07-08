Интер и Анатолий Трубин решили между собой все ключевые вопросы для возможного перехода.

Стороны уже согласовали контракт на 5 лет, за каждый из которых Трубин может получить 1,8 млн евро, утверждает FCInterNews.

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Пока остаются разногласия в цене. Шахтер просит за Трубина 15 млн евро, а Интер не хочет платить более 10 млн. Вероятно, миланцы попытаются убедить "горняков" дополнительными бонусами или обещанным процентом от следующей продажи вратаря.

Если с Трубиным ничего не получится, у финалиста ЛЧ подготовлен широкий список альтернатив. Первая – Марко Карнесекки, который принадлежит Аталанте, а прошлый сезон отыграл за Кремонезе в аренде. Правда, есть финансовый нюанс. Карнесекки – итальянец, поэтому у Интера не будет налоговых льгот, а Трубину как иностранцу могут списать половину налогов на зарплату. Далее в списке "нерадзурри" опытные Трапп и Навас, но им нужно давать гораздо больше денег и прощаться с шансами на выгодную перепродажу.

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