Ноттінгем Форест домовився про перехід Влаходімоса з Бенфіки, повідомляє Фабріціо Романо.

Бенфіка знайшла ще одного конкурента Трубіну

Грек вже вилетів до Великобританії, аби пройти медичне обстеження та завершити всі формальності задля переходу. Раніше повідомлялось, що Бенфіка відхилила першу пропозицію Ноттінгема у розмірі 9 млн євро, а сам воротар навіть влаштував бойкот, переставши відповідати на дзвінки від лісабонців.

Додамо, що в минулому сезоні грецький воротар відіграв у 54 матчах за Бенфіку, в яких пропустив 39 м'ячів. У 28 з них Влаходімосу вдалось зберегти ворота в недоторканності.

Трансферний дедлайн, літо 2023: три українці в Прімері, проблема Циганкова і топ-придбання Ман Сіті