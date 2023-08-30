Через те, що Влаходімос все ще може покинути Бенфіку, "орли" звернули увагу на воротаря Ароки Ігнасіо де Арруабарену, повідомляє A Bola.

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26-річний воротар може приєднатись до лісабонців за скромні 2 млн євро. Раніше повідомлялось, що Бенфіка отримала пропозицію від Ноттінгем Форест у розмірі 9 млн євро за Влаходімоса, який у минулому сезоні був основним голкіпером.

До слова, де Арруабарена зіграв у 6 матчах за Ароки в поточному сезоні, пропустивши 10 голів. Transfermarkt оцінює уругвайця в 1,5 млн євро.

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