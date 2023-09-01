Ноттингем Форест договорился о переходе Влаходимоса из Бенфики, сообщает Фабрицио Романо.

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Грек уже вылетел в Великобританию, чтобы пройти медицинское обследование и завершить все формальности для перехода. Ранее сообщалось, что Бенфика отклонила первое предложение Ноттингема в размере 9 млн евро, а сам вратарь даже устроил бойкот, перестав отвечать на звонки от лиссабонцев.

Добавим, что в прошлом сезоне греческий вратарь отыграл в 54 матчах за Бенфику, в которых пропустил 39 мячей. В 28 из них Влаходимосу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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