Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 10 самых ценных голкиперов в возрасте до 25 лет.

Украинский легионер Бенфики Анатолий Трубин попал в топ-3 самых дорогих молодых вратарей мира по версии CIES.

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22-летний кипер расположился на третьей строчке, пропустив вперед Диогу Кошту из Порту и Джанлуиджу Доннарумму из ПСЖ. Португальца оценили в 73,4 млн евро, а итальянца – в 69 миллионов. Стоимость Трубина, согласно подсчетам CIES, составила 58,3 млн евро.

Девятую строчку рейтинга оккупировал еще один украинец – Андрей Лунин из Реала (25,1 млн евро).

К слову, суммы были определены на основе 6 тысячтранзакций с выплатой комиссии (учитывались трансферные комиссии, которые, вероятно, уплатят клубы, учитывая цены, инвестированные в прошлом в игроков с подобными характеристиками). Оценки не учитывают положения о возможном выкупе. Они касаются 100% имущественных прав и включают как фиксированные суммы, так и бонусы.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 9 играх отстоял "на ноль"). Лунин в 10 поединках за Реал 6 раз доставал мяч из сетки и 5 раз сохранял свои ворота сухими.

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