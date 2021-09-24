"Або з Ікером Касільясом, або з Едвіном ван дер Саром. Пам'ятаю, у мене була футболка ван дер Сара. Він мені завжди подобався, коли був у Манчестер Юнайтед.

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Ці люди виграли все, пройшли через багато. Дізнатися їхній життєвий шлях, як вони переживали той чи інший момент свого життя... Це було б дуже цікаво", – сказав Трубін в ефірі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, нинішній сезон 20-річний голкіпер починав у статусі основного в Шахтарі, але отримав травму. Зрештою, Трубін вже на шляху до повернення на поле та нещодавно почав тренуватися в основній групі "гірників".

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