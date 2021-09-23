Шахтар легко переграв Динамо у матчі за Суперкубок України-2021. Гострий розбір польотів у соцмережах – читайте на "Футбол 24".

Луческу провалив дебютне протистояння з Де Дзербі / фото ФК Шахтар

Де Дзербі здобуває перший трофей на українській землі. Італійський фахівець, якого безжально критикували після Шерифа, не мав проблем у дебютній тренерській дуелі з наддосвідченим Луческу. Відомі експерти вже розповідають про початок нової переможної ери в Шахтарі, однак прихильники київського клубу не поспішають складати зброю.

Шахтар – Динамо – відео голів

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов вперше розгледів потенціал нового Шахтаря. Зате Динамо, на його думку, провело найгірший матч року.

Стиль гри Де Дзербі до вподоби далеко не усім. Агент і менеджер В'ячеслав Заховайло вкотре відзначив "стоячий футбол" донеччан.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко намагається копати глибше – Маріуполь начебто "допоміг" Шахтарю виграти Суперкубок.

Оглядач Tribuna.com Олександр Сажко – про найкращий матч Де Дзербі в Шахтарі.

Степаненко, Марлос, Траоре і Пятов – головні герої Шахтаря в Класичному, пише блогер Олег Барков.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій вже хвилюється за Динамо у Мюнхені. Будуть погроми в ЛЧ?

Шахтар був сильнішим, а Динамо немає жодних виправдань, вважає головред журналу Футбол Артем Франков.

Наш скаут в Італії Алекс Великих пояснює, чому тактика Луческу не спрацювала.

Насамкінець – трохи гумору від блогера Михайла Смолового.

Шахтар – Динамо: Суперкубок багатий сюрпризами – дебютна дуель Де Дзербі з Луческу інтригує та оголює серйозні проблеми