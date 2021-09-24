"Или с Икером Касильясом, или Эдвином ван дер Саром. Помню, у меня была футболка ван дер Сара. Он мне всегда нравился, когда был в Манчестер Юнайтед.

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Эти люди выиграли все, прошли через многое. Узнать их жизненный путь, как они переживали тот или иной момент своей жизни... Это было бы очень интересно", – сказал Трубин в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, нынешний сезон 20-летний голкипер начинал в статусе основного в Шахтере, но получил травму. Ныне Трубин уже на пути к возвращению на поле и недавно начал тренироваться в основной группе "горняков".

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