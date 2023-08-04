Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може опинитися в Реалі, повідомляє Defensa Central.

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За інформацією джерела, мадридці мають хороші відгуки про 22-річного футболіста і вважають, що він ідеально підійде команді Карло Анчелотті за співвідношенням ціна/якість. Зазначається, однак, що трансфер стане можливим лише у випадку відходу з клубу Андрія Луніна. Трубін, таким чином, посяде місце свого співвітчизника, і стане дублером Тібо Куртуа.

Реал не хоче витрачати на нового кіпера більше 10 мільйонів, а хороші стосунки з керівництвом Шахтаря можуть посприяти переїзду Анатолія до столиці Іспанії. Однак, Трубін не є пріоритетним варіантом: номер один у шорт-листі "вершкових" – Давід Сорія з Хетафе.

Нагадаємо, голкіпер Шахтаря вже узгодив особистий контракт з Інтером, проте клуби не можуть домовитись щодо ціни на футболіста. Ще одним претендентом на Анатолія називають Бенфіку, яка готується зробити пропозицію "гірникам" щодо трансферу українця.

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