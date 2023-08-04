Голкіпер збірної України Андрій Лунін може покинути Реал, але залишитися в Прімері з боротьбою за Лігу чемпіонів.

Вільяреал зробив пропозицію Мадриду щодо трансферу Луніна, повідомляє DefensaCentral. Щоправда, клуби поки що не зійшлися в ціні – "жовта субмарина" дає 3 мільйони євро, а Реал вимагає щонайменше 5 млн.

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Сторони продовжують перемовини. За інформацією джерела, вони можуть завершитися успішно, адже Вільяреал посилено шукає голкіпера, а Реал готовий відпустити Андрія, в якого за рік завершується контракт.

У Мадриді вже підшукали заміну Луніну. Якщо українець піде, "вершкові" підпишуть Давіда Сорію. Якщо ж не піде, то залишиться дублером Тібо Куртуа без особливих шансів на ігровий час.

Вільяреал виграв Лігу Європи-2020/21, а в минулому сезоні боровся за потрапляння в Лігу чемпіонів і посів 5 місце в Ла Лізі. Клубу потрібен новий воротар, оскільки Пепе Рейні 40 років, а підмінює його молодий Філіп Йоргенсен.

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