Португалия, 17 тур

Бенфика – Риу Аве – 4:1

Голы: Ди Мария, 29, Антонио Силва, 61, Маркос Леонардо, 80, Жоау Мариу, 90+1 – Гуга, 9

Лиссабонцы в течение семи лет непременно побеждают Риу Аве. Вот и сегодня интриги никто не ожидал, ведь встречались один из лидеров и команда из зоны вылета. Однако именно андердог открыл счет. Никаких вопросов к Анатолию Трубину, которого в этом моменте подставили защитники.

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Украинский голкипер за этот матч совершил четыре сейва и имеет 2,14 Goals prevented. Его надежная игра стала одной из причин камбэка "орлов". Хотя по-настоящему Бенфика включилась после удаления в составе соперника. Три из четырех своих голов она забила, играя в большинстве.

Благодаря этой победе (четвертый подряд, между прочим) Бенфика не позволила Спортингу уйти в отрыв. Отставание от лидера до сих пор составляет одно очко.