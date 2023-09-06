"Ми знали, що шукатимемо іншого воротаря. Трубін не входив у плани Бенфіки, бо був практично недосяжний. Це воротар, визнаний у всій Європі. Ми намагалися просунути його підписання. Було немислимо, що він піде безплатно.

Наставник Бенфіки оцінив перспективи Трубіна після трансферу Влаходімоса в АПЛ: "Ситуація зрозуміла на 100%"

І коли ми зрозуміли, що з'явилося вікно можливостей, ми спробували передбачити той факт, що у нього закінчиться останній рік контракту. Тоді б ми не мали шансу. У найближчі кілька років він буде одним із найкращих воротарів Європи", – поділився Кошта в інтерв'ю Maisfutebol.

Нагадаємо, Трубін перебрався у Бенфіку на початку серпня, однак поки що не зіграв за нову команду жодного поєдинку. Ситуацію для українця має полегшити відхід Одіссеаса Влаходімоса в Ноттінгем Форест.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було