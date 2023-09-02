"Я ніколи не оголошую стартовий склад і подібні рішення. Я дав Трубіну декілька тижнів, щоб звикнути до всього, набути впевненості та спілкування з одноклубниками, що, на мій погляд, дуже важливо.

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Самуел Соареш показує, що готовий грати за Бенфіку. Зараз ми маємо ситуацію в воротах, де є нова енергія. Трубін дуже якісний гравець, у нього є досвід гри у Лізі чемпіонів з різницею у декілька днів між матчами. Я завжди шукаю правильний момент, щоб гравці могли діяти.

Ці трансфери завжди довгострокові. Ми наймаємо цих гравців, адже вони нас переконали – тому вони підписують контракти на чотири, п'ять або шість років. Початок завжди особливий і залежить від складу гравця та ситуації в команді. Трубін дуже хороший воротар, ми в нього віримо. Зараз ситуація у воротах зрозуміла на 100%", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Трубін перебрався у Бенфіку на початку серпня, однак поки що не зіграв за нову команду жодного поєдинку. Дебютувати за "орлів" Анатолій зможе вже сьогодні, 2 вересня, у домашньому матчі проти Віторії Гімараєш.

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