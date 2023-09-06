"Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы Бенфики, потому что был практически недосягаем. Это вратарь, признанный во всей Европе. Мы пытались продвинуть его подписание. Было немыслимо, что он уйдет бесплатно.

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И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы попытались предусмотреть тот факт, что у него закончится последний год контракта. Тогда бы мы не имели шанса. В ближайшие несколько лет он будет одним из лучших вратарей Европы", – поделился Кошта в интервью Maisfutebol.

Напомним, Трубин перебрался в Бенфику в начале августа, однако пока не сыграл за новую команду ни одного поединка. Ситуацию для украинца должен облегчить уход Одиссеаса Влаходимоса в Ноттингем Форест.

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