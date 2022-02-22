"Родрігес був важливим футболістом для Труа, особливо тоді, коли кілька гравців поїхали на Кубок африканських націй. На Жерсона розраховували, але він запізнився на збір на пів дня. За його словами, графік змінився в останній момент, а у нього вже були куплені квитки і важко було все поміняти.

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Після цього він ще запізнився на тренування. Але звільнити його з клубу не можуть, натомість застосують дисциплінарні санкції. Жерсон залишається в Труа і повернуться до Києва не зможе. Французи навіть не зверталися до Динамо з проханням достроково перервати оренду.

До кінця сезону він залишається в Труа, а в орендній угоді прописана певна сума викупу. І після завершення сезону буде ухвалено рішення.

Родрігес – досить специфічний футболіст. У нього є певні проблеми з дисципліною, про які всі знали. Вважаю, що з приходом Луческу він заграв на новому для себе рівні, і я віддавав належне Мірчі, що йому вдалося достукатися до Жерсона.

Але ми також бачимо, що повного контакту між футболістом і тренером не було, тому він поїхав в оренду", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, орендна угода Родрігеса з французьким клубом була розрахована до кінця сезону. Вінгер, який ще в Динамо славився скандальною поведінкою, провів у Лізі 1 12 матчів, оформивши гол+пас.

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