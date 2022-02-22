"Родригес был важным футболистом для Труа, особенно тогда, когда несколько игроков поехали на Кубок африканских наций. На Жерсона рассчитывали, но он опоздал на сбор на пол дня. По его словам, график изменился в последний момент, а у него уже были куплены билеты и тяжело было все поменять.

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После этого он еще опоздал на тренировку. Но уволить его из клуба не могут, вместо этого применят дисциплинарные санкции. Жерсон остается в Труа и вернутся в Киев не сможет. Французы даже не обращались в Динамо с просьбой досрочно прервать аренду.

До конца сезона он остается в Труа, а в арендном соглашении прописана определенная сумма выкупа. И по завершении сезона будет принято решение.

Родригес – достаточно специфический футболист. У него есть некоторые проблемы с дисциплиной, о которых все знали. Считаю, что с приходом Луческу он заиграл на новом для себя уровне, и я отдавал должное Мирче, что ему удалось достучаться до Жерсона.

Но мы также видим, что полного контакта между футболистом и тренером не было, поэтому он уехал в аренду", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, арендное соглашение Родригеса с французским клубом было рассчитано до конца сезона. Вингер еще в Динамо славился скандальным поведением, он провел в Лиге 1 12 матчей, оформив гол+пас.

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