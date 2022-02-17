Вінгер Динамо Жерсон Родрігес, який виступав на правах оренди за Труа, вперше висловився про конфлікт із французами.

Напередодні, 17 лютого, французький клуб припинив співпрацю з 26-річним люксембуржцем, назвавши це "запобіжним заходом". Сам гравець все спростовує.

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"Я хочу прокоментувати цю ситуацію, але поки не можу. Інформація про те, що мене відсторонили від першої команди, не відповідає дійсності. Це неправда. Не хочу коментувати повідомлення на сайті Труа. Зверніться до мого менеджера, він вам все розповість", – цитує Жерсона FanDay.

Нагадаємо, орендна угода Родрігеса з французьким клубом була розрахована до кінця сезону. Вінгер, який ще в Динамо славився скандальною поведінкою, провів у Лізі 1 12 матчів, оформивши гол+пас.

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