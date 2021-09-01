Труа на своєму офіційному сайті підтвердив право повноцінного викупу гравця Динамо.

"Луческу сказав – все, віддавайте цього футболіста": Циганик порівняв ставлення Де Пени і Родрігеса до Динамо

Оренда Жерсона розрахована на сезон 2021/22. Контракт люксембуржця з Динамо чинний до літа 2024-го, тому у киян є достатньо часу для продажу нападника. Його нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні Родрігес провів за Динамо 38 матчів, в яких відзначився 7 голами та 4 асистами.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було