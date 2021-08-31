"Де Пена залишиться в Динамо. Розмов про новий контракт немає, бо ні він, ні його агенти не хочуть підписувати. Вони вважають, що десь можуть заробити більше грошей, отримати бонус.

Луческу зробив гравцям Динамо подарунок після феєричного розгрому Колоса – збірникам пощастило менше

Втім, Де Пена дуже чітко і професійно виконує свої обов'язки. Він не скандалить, як Родрігес. Це той намагався різними методами повпливати на рішення клубу і таки досяг свого. Луческу сказав – все, якщо є можливість, віддавайте цього футболіста, бо працювати з ним буде дуже складно. Якщо ж ні – будемо працювати і знайдемо управу.

А Де Пена стабільно виходить і виконує свої обов'язки. Контракту немає, але на цю Лігу чемпіонів він стовідсотково залишиться в Динамо", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери