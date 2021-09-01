Труа на своем официальном сайте подтвердил право полноценного выкупа игрока Динамо.

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Аренда Жерсона рассчитана на сезон 2021/22. Контракт люксембуржца с Динамо действует до лета 2024-го, поэтому у киевлян есть достаточно времени для продажи нападающего. Его нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Родригес провел за Динамо 38 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

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