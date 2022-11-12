Чемпіонат Латвії, 36 тур

Лієпая – Вальмієра – 0:2

Голи: Раймондс, 58, Д. Гуйє, 90+2

Рига – РФС – 0:1

Гол: Куадіо, 67

Перед останнім туром Вальмієра випереджала Ригу лише на одне очко. В обох претендентів на титул були серйозні суперники, але це не вплинуло на фінальні місця.

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Вальмієра вирішила не зважати на конкурента і спокійно виграла свій матч проти Лієпаї. Усі 90 хвилин провели двоє українців – захисник Роман Якуба та хавбек Іван Желізко. Вони були важливими гравцями Вальмієри упродовж всього сезону. Є ще вінгер Артур Мурза, але він провів лише 14 хвилин у чемпіонаті і примудрився забити гол.

Паралельно Рига проводила столичне дербі і програла РФС. У складі господарів також є українець – Юрій Вакулко, який задовольниться срібними медалями. Додамо, що це перший титул Вальмієри за всю 28-річну історію. Раніше клубу не вдавалося виграти ні Кубок, ні чемпіонат Латвії.

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