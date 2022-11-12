Чемпионат Латвии, 36 тур

Лиепая – Вальмиера – 0:2

Голы: Раймондс, 58, Д. Гуйе, 90+2

Рига – РФС – 0:1

Гол: Куадио, 67

Перед последним туром Вальмиера опережала Ригу только на одно очко. У обоих претендентов на титул были серьезные соперники, но это не отразилось на финальных местах.

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Вальмиера решила не обращать внимание на конкурента и спокойно выиграла свой матч против Лиепаи. Все 90 минут провели двое украинцев – защитник Роман Якуба и хавбек Иван Желизко. Они были важными игроками Вальмиеры в течение всего сезона. Есть еще вингер Артур Мурза, но он отыграл всего 14 минут в чемпионате и умудрился забить гол.

Параллельно Рига проводила столичное дерби и проиграла РФС. В составе хозяев также есть украинец – Юрий Вакулко, который удовлетворится серебряными медалями. Это первый титул Вальмиеры за всю 28-летнюю историю. Раньше клубу не удавалось выиграть ни Кубок, ни чемпионат Латвии.

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