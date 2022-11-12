Трое украинцев стали чемпионами в Европе – первый титул за всю историю клуба
Чемпионская интрига в чемпионате Латвии держалась до последнего тура.
Чемпионат Латвии, 36 тур
Лиепая – Вальмиера – 0:2
Голы: Раймондс, 58, Д. Гуйе, 90+2
Рига – РФС – 0:1
Гол: Куадио, 67
Перед последним туром Вальмиера опережала Ригу только на одно очко. У обоих претендентов на титул были серьезные соперники, но это не отразилось на финальных местах.
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Вальмиера решила не обращать внимание на конкурента и спокойно выиграла свой матч против Лиепаи. Все 90 минут провели двое украинцев – защитник Роман Якуба и хавбек Иван Желизко. Они были важными игроками Вальмиеры в течение всего сезона. Есть еще вингер Артур Мурза, но он отыграл всего 14 минут в чемпионате и умудрился забить гол.
Параллельно Рига проводила столичное дерби и проиграла РФС. В составе хозяев также есть украинец – Юрий Вакулко, который удовлетворится серебряными медалями. Это первый титул Вальмиеры за всю 28-летнюю историю. Раньше клубу не удавалось выиграть ни Кубок, ни чемпионат Латвии.
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