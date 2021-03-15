Захисник Руха Рагнар Сігурдссон захищатиме кольори національної команди Ісландії, яка зіграє проти Німеччини, Вірменії та Ліхтенштейна.

Рух – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Нападник "жовто-чорних" Бобір Абдіхоліков виступатиме за збірну Узбекистану, яка проходитиме навчально-тренувальні збори та проведе два міжнародні товариські матчі.

Оборонець львів’ян Давід Зец викликаний у молодіжну команду Словенії, яка розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи серед команд U-21, де балканці зіграють проти Іспанії U-21, Чехії U-21 та Італії U-21.

До слова, львівський Рух після 17 турів із 13-ма очками в активі посідає 12 сходинку в УПЛ.

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