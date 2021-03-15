Защитник Руха Рагнар Сигурдссон будет защищать цвета национальной команды Исландии, которая сыграет против Германии, Армении и Лихтенштейна.

Рух – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

Нападающий "желто-черных" Бобир Абдихоликов сыграет за сборную Узбекистана, которая будет проходить учебно-тренировочные сборы и проведет два международных товарищеских матча.

Защитник львовян Давид Зец вызван в молодежную команду Словении, которая начнет свои выступления на чемпионате Европы среди команд U-21, где балканцы сыграют против Испании U-21, Чехии U-21 и Италии U-21.

К слову, львовский Рух после 17 туров с 13-ю очками в активе занимает 12 место в УПЛ.

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