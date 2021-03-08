Рух – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу
17:38 - Читать на русском
Рух приймав Десну в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Євген Чепурненко 21’
Єгор Картушов 43’
Олексій Гуцуляк 65’
21’ Євген Чепурненко
43’ Єгор Картушов
65’ Олексій Гуцуляк
Львів'яни були змушені приймати гостей на стадіоні Скіф, що не стало фартовим для підопічних Федика.
Десна розтрощила Рух і повернула собі четверте місце
Гравці Десни не зустріли жодного опоро з боку Руха. Команда Олександра Рябоконя відвантажила господарям 4 м'ячі, а "жовто-чорні" не змогли навіть організувати гол престижу.
Перемога дозволила Десні повернутись на 4-ту сходинку таблиці УПЛ, Рух розташувався на 12-му місці.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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