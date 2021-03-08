Рух приймав Десну в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Львів'яни були змушені приймати гостей на стадіоні Скіф, що не стало фартовим для підопічних Федика.

Десна розтрощила Рух і повернула собі четверте місце

Гравці Десни не зустріли жодного опоро з боку Руха. Команда Олександра Рябоконя відвантажила господарям 4 м'ячі, а "жовто-чорні" не змогли навіть організувати гол престижу.

Перемога дозволила Десні повернутись на 4-ту сходинку таблиці УПЛ, Рух розташувався на 12-му місці.

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