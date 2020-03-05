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"Трошки настрій собі зіпсував", – Мілевський прокоментував своє вилучення у Суперкубку Білорусі

06:30 887 Читать на русском
"Трошки настрій собі зіпсував", – Мілевський прокоментував своє вилучення у Суперкубку Білорусі
Артем Мілевський / Instagram Артема Мілевського

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський поділився емоціями від перемоги в матчі за Суперкубок Білорусі-2020.

"Приємно, дуже приємно, що ми в Білорусі виграємо трофеї. Нещодавно мені виповнилося 35 років. Загалом, в новому сезоні трошки настрій собі зіпсував. Хлопцям спасибі за все. Вітаю весь Брест і Брестську область з перемогою!" – поділився Мілевський в коментарі Прессбол.

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Нагадаємо, Мілевський спочатку допоміг Динамо забити другий гол, а трохи згодом отримав безглузде вилучення за поштовх суперника. Проте, навіть це не завадило Бресту відсвяткувати перемогу в Суперкубку Білорусі-2020.

Додамо, що за брестське Динамо, крім Артема Мілевського, також виступають українці Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Протистояли вони солігорському Шахтарю, який тренує Юрій Вернидуб.

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