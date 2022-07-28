"Поки жаби хвалять своє смердюче болото, ми боремося за свою гідність, волю і незалежність. Продовжуємо розвиватися, зростати та надихати інших.

Зозуля: У кого є російський паспорт – він не має права перетинати кордон своєї вонючої країни

Так склалося історично і генетично. Тому тризуб князя Володимира, який дістався нам у спадок, обов’язково переможе общипану мокшанську курку. З Днем української державності!", – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

До слова, День державності Україна відзначає вперше. Дату вибрали символічну – день хрещення Київської Русі.

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