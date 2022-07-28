"Пока лягушки хвалят свое зловонное болото, мы боремся за свое достоинство, свободу и независимость. Продолжаем развиваться, расти и вдохновлять других.

Зозуля: У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны

Так сложилось исторически и на генном уровне. Поэтому трезуб князя Владимира, доставшийся нам в наследство, обязательно победит общипанную мокшанскую курицу. С Днем украинской государственности!", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

К слову, День государственности Украина отмечает впервые. Дату выбрали символическую – день крещения Киевской Руси.

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