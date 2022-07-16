"У кого є російський паспорт – він не має права перетинати кордон своєї вонючої країни. Все. А то санкції ввели, але вони летять в Туреччину, а звідти потім летять в Європу і куди хочуть. Санкції є, але вони їх можуть обходити. А всіх, у кого є російський паспорт, треба повернути – з Канади, Америки, Німеччини, Англії, Іспанії. А то вони там триндять забагато.

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Всі хай їдуть до себе додому до свого президента і сидять там. Стосується всіх. Те, що спортсменів виключили зі змагань, це навіть не обговорюється. Я бачив інтерв’ю Леоненка про те, що спортсмени не винні. Пробачте мене, а ті, хто помер, винні? Винні наші діти? Жінки, яких зґвалтували? Люди, які залишись без домівок?

Російські спортсмени не винні? Та вони пі***аси. От і все. Загнати всіх, у кого є російський паспорт в Росію, і не випускати. Тільки так", – підкреслив Зозуля у інтерв'ю Tribuna.

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