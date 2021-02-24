Трійка шедеврів у відеоогляді матчу Лідс – Саутгемптон
Лідс у перенесеному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги впевнено переграв Саутгемптон. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.
Після напруженої першої половини з непризначеними пенальті в обидва боки йоркширці взялися до справи після перерви.
Талант Лідса Мельє оновив неймовірний рекорд АПЛ
На 47-й хвилині Робертс відмінним пасом вивів на ударну позицію Патріка Бемфорда, і форвард "павичів" класним ударом відправив м'яч у дальній кут. На 78-й справжню красу виконав Стюарт Даллас – хавбек із центрального кола віддав праворуч на Кошту, той прорвався флангом і повернув м'яч партнеру, а він першим дотиком зупинив, підправив другим і третім шведою розкішно поклав під стійку. Добив "святих" Рафінья, коли забив породистим ударом прямо зі штрафного.