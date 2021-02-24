Після напруженої першої половини з непризначеними пенальті в обидва боки йоркширці взялися до справи після перерви.

Талант Лідса Мельє оновив неймовірний рекорд АПЛ

На 47-й хвилині Робертс відмінним пасом вивів на ударну позицію Патріка Бемфорда, і форвард "павичів" класним ударом відправив м'яч у дальній кут. На 78-й справжню красу виконав Стюарт Даллас – хавбек із центрального кола віддав праворуч на Кошту, той прорвався флангом і повернув м'яч партнеру, а він першим дотиком зупинив, підправив другим і третім шведою розкішно поклав під стійку. Добив "святих" Рафінья, коли забив породистим ударом прямо зі штрафного.

Лідс розгромив Саутгемптон і піднявся в топ-10 АПЛ