Талант Лідса Мельє оновив неймовірний рекорд АПЛ
Голкіпер Лідса Іллан Мельє за підсумками перенесеного матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона (3:0) встановив унікальне досягнення дивізіону.
20-річний воротар "павичів" оновив рекорд за кількістю "сухих" матчів серед голкіперів до 21 року, повідомляє офіційний твіттер клубу.
Лідс розгромив Саутгемптон і піднявся в топ-10 АПЛ
Поєдинок проти Саутгемптона став для Мельє 8-м "сухим" у нинішньому сезоні АПЛ. Цьогорічна кампанія для юного француза ще й перша в статусі основного голкіпера Лідса. Раніше першим номером Юнайтед був Кіко Касілья (лише 3 матчі в усіх турнірах у сезоні 2020/21).
До слова, Іслан Мельє є вихованцем французького Лор'яна та дебютував за "хеків" у сезоні 2018/19. Його перехід коштував йоркширцям 6,5 млн євро.
Парадокс Лідса: чому складається враження, що ворота довірили переляканій дитині?