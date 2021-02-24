20-річний воротар "павичів" оновив рекорд за кількістю "сухих" матчів серед голкіперів до 21 року, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Поєдинок проти Саутгемптона став для Мельє 8-м "сухим" у нинішньому сезоні АПЛ. Цьогорічна кампанія для юного француза ще й перша в статусі основного голкіпера Лідса. Раніше першим номером Юнайтед був Кіко Касілья (лише 3 матчі в усіх турнірах у сезоні 2020/21).

До слова, Іслан Мельє є вихованцем французького Лор'яна та дебютував за "хеків" у сезоні 2018/19. Його перехід коштував йоркширцям 6,5 млн євро.

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