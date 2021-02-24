После напряженной первой половины с неназначенными пенальти в обе стороны йоркширцы взялись за дело после перерыва.

Талант Лидса Мелье обновил невероятный рекорд АПЛ

На 47-й минуте Робертс отменным пасом вывел на ударную позицию Патрика Бэмфорда, и форвард "павлинов" классным ударом отправил мяч в дальний угол. На 78-й настоящую красоту исполнил Стюарт Даллас – хавбек с центрального круга отдал направо на Кошту, тот прорвался по флангу и вернул мяч партнеру, а он первым касанием остановил, подправил вторым и третьим шведой роскошно положил под стойку. Добил "святых" Рафинья, забив породистым ударом прямо со штрафного.

Лидс разгромил Саутгемптон и поднялся в топ-10 АПЛ