У першому таймі битви середняків дивізіону на Елланд Роуд команди зрідка створювали по-справжньому небезпечні моменти. Проте, з нереалізованими нагодами в пасиві до роздягальні пішли обидва колективи.

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Сотон, здавалося б, отримав шанс відкрити рахунок на 33-й хвилині з пенальті. Але арбітр переглянув епізод у відеоповторі й первинне рішення про одинадцятиметровий скасував. Натомість Рафінья міг забивати за Лідс у швидкій контратаці, але забарився з ударом і зумів лише картинно впасти після підкату оборонця.

Зате вже на старті другої половини "павичі" повели в рахунку. Це Робертс класним пасом вивів на оперативний простір Бемфорда, а забутий "святими" Патрік спокійно пробив в один дотик у дальній кут. Саутгемптон додав в активності, але раз у раз ловив ґав із блискавичними контратаками Юнайтед.

Зрештою, Лідс зумів покарати гостей за необачність ще двічі. Спочатку Стюарт Даллас із центрального кола кинув у фланговий прорив Кошту, отримав від нього пас у відповідь і шведою розкішно поклав у кут воріт Маккарті з лінії штрафного. А ще один небезпечний випад "павичів" завершився небезпечним штрафним, яким технічно скористався Рафінья – 3:0!

Ця перемога дозволила Лідсу піднятися на 10-те місце, посунувши в таблиці Арсенал і Вулверхемптон. Тим часом Саутгемптон залишився на 14-й сходинці.

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