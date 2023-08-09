Італійський клуб повідомив у своїх соцмережах про трансфер 25-річного хорватського футболіста. Ніколо Влашіч підписав контракт з Торіно до 2027 року з можливістю продовжити ще на один сезон.

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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Вест Хем отримає за трансфер Влашіча 12 мільйонів євро. Хорват не зміг адаптуватися в англійській команді. За 31 матч у футболці "молотобійців" він забив лише один гол. Нагадаємо, що Вест Хем придбав півзахисника у ЦСКА за 30 млн євро.

В минулому сезоні Влашіч виступав за Торіно на правах оренди. В його активі п'ять голів та вісім передач в 37 матчах за "биків".

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