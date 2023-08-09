Триумфатор Лиги конференций окончательно избавился от провального хавбека
Полузащитник сборной Хорватии и Вест Хэма Никола Влашич будет выступать за Торино.
Итальянский клуб сообщил в своих соцсетях о трансфере 25-летнего хорватского футболиста. Николо Влашич подписал контракт с Торино до 2027 года с возможностью продлить еще на один сезон.
В АПЛ появится еще один украинец, возвращение Зинченко, Мудрик зажигает в Челси, будущее Лунина в Реале
Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Вест Хэм получит за трансфер Влашича 12 миллионов евро. Хорват не смог адаптироваться в английской команде. За 31 матч в футболке "молотобойцев" он забил лишь один гол. Напомним, что Вест Хэм приобрел полузащитника у ЦСКА за 30 млн евро.
В прошлом сезоне Влашич выступал за Торино на правах аренды. В его активе пять голов и восемь передач в 37 матчах за "быков".
10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли