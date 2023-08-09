Итальянский клуб сообщил в своих соцсетях о трансфере 25-летнего хорватского футболиста. Николо Влашич подписал контракт с Торино до 2027 года с возможностью продлить еще на один сезон.

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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Вест Хэм получит за трансфер Влашича 12 миллионов евро. Хорват не смог адаптироваться в английской команде. За 31 матч в футболке "молотобойцев" он забил лишь один гол. Напомним, что Вест Хэм приобрел полузащитника у ЦСКА за 30 млн евро.

В прошлом сезоне Влашич выступал за Торино на правах аренды. В его активе пять голов и восемь передач в 37 матчах за "быков".

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