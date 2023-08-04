За останніми чутками, 23-річний захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров потрапив на олівець англійського Вест Хема.

Начебто гра оборонця празької Славії, який виступав на правах оренди за австрійський ЛАСК, припала до душі як скаутам "молотобійців", так і головному тренеру Девіду Мойєсу.

Про Таловєрова, Михайла Мудрика, приємні новини для Олександра Зінченка і не тільки – у дайджесті "Футбол 24".