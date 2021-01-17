Тріумфальне повернення Йовіча у відеоогляді матчу Айнтрахт – Шальке – 3:1
17 січня 23:18 - Читать на русском
Айнтрахт переміг Шальке у матчі 16 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
28’ Андре Сілва
72’ Лука Йовіч
90+2’ Лука Йовіч
Метью Хоппе 29’
28’ Андре Сілва
29’ Метью Хоппе
72’ Лука Йовіч
90+2’ Лука Йовіч
Команди обмінялися голами в середині першого тайму. Андре Сілва вивів Айнтрахт вперед, але Метью Хоппе відновив рівновагу – четвертий гол юного форварда Шальке у двох останніх матчах.
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Ключовим моментом став дебютний вихід Йовіча на 62 хвилині. Серб відзначив своє повернення дублем і вирвав для Айнтрахта перемогу. Ті ж два голи серб забив за 32 матчі і 1,5 року у складі Реала.
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