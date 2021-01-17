Команди обмінялися голами в середині першого тайму. Андре Сілва вивів Айнтрахт вперед, але Метью Хоппе відновив рівновагу – четвертий гол юного форварда Шальке у двох останніх матчах.

Баварія здолала Фрайбург та закріпилась на вершині Бундесліги, Айнтрахт дотиснув Шальке

Ключовим моментом став дебютний вихід Йовіча на 62 хвилині. Серб відзначив своє повернення дублем і вирвав для Айнтрахта перемогу. Ті ж два голи серб забив за 32 матчі і 1,5 року у складі Реала.